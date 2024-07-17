سهرات ثقافية مبهرة فى العلمين وتجهيزات لمسرحية كريم عبد العزيز ودنيا سمير غانم

كتب سمير حسنى

أكد محمود جميل، مراسل القناة الأولى، على إقبال الجمهور بصورة ضخمة على المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، لحضور الفعاليات الثقافية وعروض التنورة وفرق الفنون الشعبية مع الاستمتاع بحالة الطقس الرائعة في المدينة، مشيرا إلى أن تواجد وتجمع الأطفال فى المنطقة الترفيهية على العروض والفعاليات يؤكد إقبال الأسر والعائلات على فعاليات المهرجان.

وأضاف «جميل»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «هناك بعض التجهيزات الأخرى الخاصة بإقامة مسرحيات الأطفال فضلا عن مكان المسرحيات التي سوف يشارك بها عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبدالعزيز ودنيا سمير غانم»، مشيرا إلى تواصل التجهيزات لاستقبال الفعاليات القادمة.

وتابع: «نشهد العديد من الفعاليات المختلفة والهامة على الثلاثة أيام المقبلة، إذ من المقرر أن نشهد رياضة الباراموتور اليوم، والتي أصبح عليها إقبالا كثيفا من قبل الجمهور الذي يرغب في خوض تجربة جديدة مع الاستمتاع بالطيران في سماء العلمين الجديدة»، مشيرا إلى أن هناك مكان مخصص بالحيوانات الأليفة وتحديدا الكلاب، فمن الممكن على كل من لديه حيوان تركه في منطقة النورس سكوير للاستمتاع بالأجواء التي تُقام لهم.