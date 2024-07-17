زكى القاضى: توشكى الخير مشروع قومى بمعايير عالمية على أرض مصر

أكد الكاتب الصحفى زكى القاضي، مدير تحرير اليوم السابع، مسئول الملف العسكرى، بأن مشروع توشكى من المشروعات القومية العظيمة للغاية، وينبع من إرادة قوية للدولة المصرية، ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهو ما حقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، ويعتبر مشروع توشكى مشروع قومي بمعايير عالمية على أرض مصر.

وأضاف " القاضي" خلال استضافته مع الإعلامية هالة فاروق في برنامج " تحية للوطن" على القناة الثالثة " القاهرة" بالتلفزيون المصرى، أن مشروع توشكى من المشروعات القومية التي شهدت تعاونا كبيرا مع الجهات البحثية والكليات والجامعات، بهدف الاستفادة من كافة المعايير الدولية في تطبيق التجربة المصرية بالمشروع.



كما استعرض البرنامج عدد من التقارير التي تم تسجيلها على أرض توشكى الخير، ضمن زيارة أعدتها الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لعدد من الصحفيين والسياسيين، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، للتعرف على ما يتم في المشروع من إنجازات، وما تم التغلب عليه من تحديات خلال الفترة الماضية.



وتطرق البرنامج إلى دور الاستثمار الخاص في مشروع توشكى، وكيف أن هناك ترحيب كامل من إدارة المشروع بالمستثمرين الجادين، وهو ما أكدته قيادة الشركة الوطنية المسئولة عن المشروع، وكررته في عدد من الأحاديث الإعلامية والصحفية، وهو ما يدعو كافة المستثمرين للبحث عن فرص الشراكة مع مشروع توشكى الخير، وذلك لأن القطاع الخاص والاستثمار المحلى والدولى جزء أصيل من مستقبل توشكى الخير.



يذكر أن برنامج تحية للوطن، من تقديم الإعلامية هالة فاروق، وإخراج الدكتور كمال الشرقاوى، وإشراف عام من إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية.