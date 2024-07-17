رئيس مجلس السيادة بالسودان يشيد بدور منظمة السيسا في مساندة بلاده

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أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بدور منظمة السيسا في مساندة السودان.



وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الأربعاء إن البرهان، أشار خلال استقباله اليوم وفد منظمة السيسا برئاسة الأمينة التنفيذية للمنظمة زينب علي كوتوكو، إلى الأدوار المهمة للمنظمة في استتباب الأمن والاستقرار في إفريقيا.



من جانبها قالت الأمينة التنفيذية لمنظمة السيسا في تصريح صحفي، إن زيارة الوفد تأتي في إطار تضامن المنظمة مع السودان في مواجهة التحديات التي يواجهها.

وأوضحت أن المنظمة تدين وتستنكر الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الدعم السريع المتمردة ضد الدولة ومؤسساتها وكذلك الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ضد المدنيين.



وتأسست منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية "السيسا" عام 2004 في نيجيريا من قبل رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية، وأقرها رؤساء الدول والحكومات في قمة يناير 2005، وتهدف إلى مساعدة الاتحاد والمؤسسات الإفريقية في التصدي إلى التحديات الأمنية التي تواجه القارة، من خلال اعتماد استراتيجيات مشتركة عبر الحوار والدراسة والتحليل والتشاور.