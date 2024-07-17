رئيس قضايا الدولة يهنئ محافظ البحيرة بمنصبه الجديد

كتب أحمد إسماعيل

زار اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لتهنئة بثقة القيادة السياسية وصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيينها محافظًا لمحافظة البحيرة.

رافق المستشار مسعد الفخرانى رئيس الهيئة المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار رفعت فراج رئيس فرع دمنهور أول، والمستشار نجيب غراب رئيس فرع دمنهور ثان، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار وليد عنانى الأمين العام المساعد.

وحضر اللقاء أيضًا من جانب المحافظة، الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء محمد بدر سكرتير عام المحافظة.

وتبادل الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة فى القضايا المقامة من أو على المحافظة وإنشاء قسم قضائى للهيئة بالمحافظة يكون حلقة الوصل بين الهيئة والمحافظة لسرعة إعداد المستندات والرد على الدعاوى الخاصة بالمحافظة.

كما تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازًا متمنين الدكتورة المحافظ التوفيق والسداد فى أداء مهمتها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.

جانب من الزيارة