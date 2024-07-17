اليوم السابع
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جامعة قنا الأهلية تعلن فتح التقديم لبرنامج الهندسة.. اعرف الموعد والشروط

الأربعاء، 17 يوليو 2024 07:00 ص
جامعة قنا الأهلية تعلن فتح التقديم لبرنامج الهندسة.. اعرف الموعد والشروط طلاب - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية انتهاء استعدادات الجامعة لفتح برنامج كلية الهندسة.


وأوضحت جامعة جنوب الوادى الأهلية أنها تقبل الحاصلين على" شهادات الثانوية عامة، شهادات معادلة [عربية - أجنبية – مصرية (النيل - STEM]، شهادات المعاهد الفنية الصناعية، شهادات الثانوية الأزهرية، الدبلومة الأمريكية".


وأشارت إلى أن البرامج المتاحة "برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات، برنامج هندسة القوى الكهربائية، برنامج هندسة القوى الميكانيكية، برنامج هندسة التشييد والبناء".

 

وتابعت جامعة جنوب الوادى الأهلية، أنه سيتم فتح باب التقدم الأسبوع القادم الدفعات السابقة 2022/2023، بمصروفات 25  ألف للتيرم.







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