تعرف على أبرز شروط أب الاعتراف فى الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر سر التوبة والاعتراف من أسرار الكنيسة السبعة، حيث يجلس الإنسان مع نفسه ثم يكشف داخله أمام الله، ويستعرض جميع خطاياه الصغيرة والكبيرة والتي فعلها عن جهل أو عن معرفة والتي فعلها بإرادته أو بغير إرادته ويعترف بقلبه ولسانه أنه أخطأ طالبًا الصفح ومعلنًا ندمه وتوبته أي عدم رجوعه للخطية وبُعده عن أسباب الخطية، ويرتب لنفسه موعدًا للذهاب إلى أب اعترافه.

وتعتبر كلمة سر فى المسيحية "نوال نعمة سرية (غير منظورة) بواسطة مادة منظورة" وذلك بفعل الروح القدوس الذي حل بمواهبه فى يوم الخمسين على التلاميذ القديسين ورسل السيد المسيح الأطهار، وبحسب ما أسسه السيد المسيح نفسه وسلَّمه للرسل الأطهار وهم بدورهم سلَّموه للكهنة بوضع اليد الرسولية.

شروط أب الاعتراف

1- كاهن شرعى: يشترطن أن تكون رسامته قانونية.

2- لا يكون محرومًا من أخذ اعتراف:

لأنه حدث في التاريخ أنه كان هناك بعض الرسامات غير المضبوطة فلا بُد أن يعطيه الأسقف خطاب بتكليفه بأخذ الاعترافات.

3- مختبر النفس حاذق فى شفائها:

ماهر فى طريقة أخذ الاعترافات، ويعرف كيف يخرج من نفس المعترف أخطاؤه، مثل حديث المسيح مع المرأة السامرية، ووصلها لدرجة أنها قالت "أعطنى هذا الماء" فقال لها "اذهبى وادعى زوجك" فقالت "ليس لي زوج". فقال لها "حسنًا قلتِ ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذى معك ليس بزوجك"، وقادها للاعتراف لم يقل لها من البداية "اذهبى وادعى زوجك" لم تكن تقل له شىء لكن وصلها لمرحلة أنها محتاجة الماء الحى، وكيف أن الكاهن يكون ماهر في أن يأخذ الاعتراف يخرج الاعتراف من الإنسان بطيب خاطر. هذه نقطة في غاية الأهمية وهذه خبرة لذلك نقول مختبرًا للنفس.

4- لا يحابى فى الحق ولا يحابى على حساب الله:

بأسلوب لطيف لكن لا يجامل على حساب الحق.

5- لا يغفر خطية لا يغفرها الله:

يكون حريص لأنه ممكن يعطي حِل لشيء الله لا يوافق عليه.

6- يقدم المغفرة المجانية:

قديمًا كان قلة من الكهنة يأخذوا فلوس على الاعتراف!!

7- مشهود له بالتقوى والقداسة:

لئلا يكون مريضًا بدلًا أن يكون طبيب، وبستان الرهبان يقول أحذر أن تذهب إلى مريض بدلًا أن تذهب إلى طبيب.

8- يعرف الميول والنيات والرغبات والاتجاهات:

يعرف كيف يقيم الإنسان من داخله، يعرف كيف يعطي رأيًا صحيحًا عن الإنسان. يستطيع أن يقيم الإنسان.

9- يتحمل ضعف الضعفاء:

يعطي رجاءًا للخاطئ في شفاءه، لا يعطيه روح اليأس. وهذا ما قاله السيد المسيح للكتبة والفريسيين قال لهم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس من اليأس الذي يزرعوه.

10- لا يتعدى على غيره من الآباء إنما يحفظ حدود رعيته:

لا يتجاوز حدوده في الاعترافات. له أولاده المسئول عنهم. ولابد عندما يأتي له أحد يأخذ إذن إما من رئاسته أو من زميله الذي كان يعترف عنده.

11- يبحث عن أسباب الخطية وملابساتها لتقديم العلاج المناسب:

تشخيص المرض لوصف العلاج. فالعلاج يتوقف على التشخيص.