تشارلز يبدأ "خطاب الملك".. واندبندت: سيعلن الاعتراف بدولة فلسطين

كتبت نهال أبو السعود

بدأ الملك تشارلز في إلقاء خطابه الذى يحدد فيه أول برنامج تشريعى لوزارة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، وفي أول افتتاح رسمي للبرلمان تحت حكومة حزب العمال منذ عام 2009، سيعرض تشارلز التشريعات التي يعطيها السير كير ووزرائه الأولوية، ومن المتوقع أن يحدد حوالي 35 مشروع قانون بما في ذلك برنامج بناء المساكن الوطني لبناء 1.5 مليون منزل، ومشروع قانون لتفعيل تعهد حزب العمال بتأميم السكك الحديدية ومشروع قانون حقوق العمال.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت الحكومة ستعترف بالدولة الفلسطينية وتدعو إلى حل الدولتين حيث اشار الملك في خطابه ان كير ستارمر سينضم إلى دول أخرى مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال الملك تشارلز إن الحكومة ستدعو إلى "سلام طويل الأمد" في غزة وحل الدولتين وقال تشارلز: "ستلعب حكومتي دورها في محاولة تأمين السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط. وهي ملتزمة بحل الدولتين مع إسرائيل آمنة ومأمونة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الإجراءات من شأنها "أن تزيل المكابح عن بريطانيا" و"تخلق الثروة للناس في جميع أنحاء البلاد" من خلال تحفيز النمو الاقتصادي.

وكجزء من مجموعة السياسات الجديدة، يمكن للحكومات المحلية الحصول على المزيد من الصلاحيات وقانون لضمان حصول جميع ميزانيات الحكومة على تدقيق مستقل مسبق.

ومن المتوقع أيضًا اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز أمن الحدود، في أعقاب قرار السير كير بإلغاء خطة المحافظين لإرسال الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا.