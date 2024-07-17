بوريس جونسون يعود للأضواء دعما لترامب.. ويؤكد: سيكون حاسما بشأن أوكرانيا

كتبت : نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إن دونالد ترامب "سيكون قويًا وحاسمًا" في دعمه لأوكرانيا وفي الدفاع عن الديمقراطية خلال تواجده في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي استعدادا لاختيار ترامب رسميا كمرشح للحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر.

بعد تداول صورة له وهو يلقي خطابًا ، شارك جونسون لاحقًا صورة له وهو يلتقي ترامب، بعد أيام فقط من نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال في تجمع حاشد في بنسلفانيا، وكتب: "من الرائع مقابلة الرئيس ترامب الذي يتمتع بأفضل حالة بعد المحاولة المخزية لاغتياله. لقد ناقشنا أوكرانيا ولا شك لدي في أنه سيكون قويًا وحاسمًا في دعم ذلك البلد والدفاع عن الديمقراطية".

كان ينظر إلى حكومة جونسون في أوكرانيا على أنها حليف قوي في معركتها الوجودية ضد روسيا، بعد أن شن فلاديمير بوتن حربه في فبراير 2022، وتم إقصاء جونسون من قبل حزبه بعد خمسة أشهر بسبب سلسلة من الفضائح السياسية المحلية المعروفة إعلاميا بـ حفلات داونينج ستريت.

لكن تصريحاته تتناقض مع الإنذار الذي أثير بشأن التأثير المحتمل لرئاسة ترامب الثانية على المساعدات العسكرية الحيوية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، والتي اشتدت يوم الاثنين عندما أعلن عن السيناتور جيه دي فانس كاختياره لمنصب نائب الرئيس.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لصحيفة بوليتيكو يوم الاثنين أن تعيين فانس كان "كارثة" لأوكرانيا، كما قال مسؤول دفاعي بريطاني كبير سابق لشبكة سكاي نيوز إنهم يخشون أن يؤدي البيت الأبيض لترامب-فانس إلى إنهاء فوري لجميع المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.