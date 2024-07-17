بعد تصريحات "الدولة الإسلامية".. نائب ترامب المحتمل يثير غضب بريطانيا

كتبت نهال أبو السعود

أثار اختيار دونالد ترامب، جيه دى فانس لمنصب نائب الرئيس غضب شديد عندما وصف المملكة المتحدة تحت حكم حزب العمال بأنها "دولة إسلامية" تمتلك أسلحة نووية.

وفقا لصحيفة الاندبندنت تم الإعلان عن الكاتب وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جي دي فانس كنائب للرئيس ترامب ، بعد يومين فقط من محاولة اغتيال الرئيس السابق، الذي يتحدى جو بايدن على البيت الأبيض في نوفمبر.

وأدان سياسيون من مختلف الأطياف تعليقات جيه دي فانس، حيث اقترحت الرئيسة المشاركة السابقة لحزب المحافظين سعيدة وارسي أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة "لم تعد أكثر من مجرد نكتة عنصرية". وفي مقال لها لصحيفة الإندبندنت، أضافت: "إنها تنبئ بأوقات خطيرة حقًا في المستقبل".

وقالت عضو البرلمان عن حزب العمال روزي دافيلد إن فانس أدلى "بتعليق جاهل وعنصري بشكل واضح"، بينما قالت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير: "نحن بحاجة إلى وصف ذلك بما هو عليه، إنه معادٍ للإسلام".

في خطاب ألقاه في مؤتمر المحافظين الوطني في واشنطن العاصمة، قال جيه دي فانس ان حزب العمال المنتخب حديثا في داونينج ستريت سيحول المملكة المتحدة الى اول قوة نووية إسلامية في العالم. وقال: "ما هي أول دولة إسلامية حقا حصلت على سلاح نووي؟ لقد كنا مثل إيران، وربما تكون باكستان ذات أهمية بالفعل ثم قررنا أخيرًا أنه ربما تكون المملكة المتحدة بالفعل منذ أن تولى حزب العمال السلطة".

وحتى زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة نايجل فاراج، وهو مؤيد وصديق لترامب، لم يوافق على ذلك ولكنه حذر: "الحقيقة هي أن الإسلاميين ليسوا داخل حزب العمال ولكن خارجه وهذا سيكلفهم الانتخابات العامة القادمة".

وقالت البارونة وارسي، أول مسلمة تخدم في مجلس الوزراء البريطاني: "تعليقات فانس تمثل الإسلاموفوبيا اليومية والعنصرية المعادية للمسلمين التي يتم إلقاؤها بشكل عرضي من قبل بعض أقوى الناس في مجتمعاتنا".

وقالت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر: "أعتقد أنه قال الكثير من الأشياء المثمرة في الماضي أيضًا انظر، أنا لا أتعرف على هذا التوصيف. أنا فخور جدًا بنجاح الانتخابات الذي حققه حزب العمال مؤخرًا. لقد فزنا بأصوات من جميع المجتمعات المختلفة، في جميع أنحاء البلاد. ونحن مهتمون بالحكم نيابة عن بريطانيا والعمل أيضًا مع حلفائنا الدوليين.

وقال النائب الإصلاحي لي أندرسون، الذي طرد من حزب المحافظين بسبب تصريحاته المزعومة المعادية للإسلام حول عمدة لندن صادق خان: "نحن لسنا دولة إسلامية ولكن لدينا مسلمون يعيشون هنا، وهو أمر يثير قلقًا كبيرًا. أنا قلق حقًا على مستقبل بلدنا مع نمو عدد هؤلاء المتطرفين. نحن نسير نائمين نحو مناطق خطرة."



