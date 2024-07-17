انطلاق ندوة "مستقبل الصحافة فى مصر" بمكتبة الإسكندرية بحضور "علا الشافعى"

الإسكندرية - جاكلين منير

انطلقت قبل قليل فعاليات البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى النسخة التاسعة عشرة، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.

وتتحدث الكاتبة الصحفية علا الشافعى، حول "مستقبل الصحافة في مصر"، وذلك خلال أيام المعرض المقرر انطلاقة من 15 يوليو حتى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

ويتضمن البرنامج الثقافى هذا العام محورا خاصا بالإعلام والصحافة، حيث يستضيف المعرض مجموعة من الندوات المهمة، منها ندوة حول "مستقبل الصحافة في مصر" يتحدث فيها الكاتب الصحفي أسامة السعيد، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، والكاتب الصحفي ماجد منير ويدير اللقاء الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي.

ويتضمن ندوة "الإعلامي الاستراتيجي.. الشركة المتحدة نموذجاً" يتحدث فيها كلا من عمرو الفقي، والإعلامي أحمد الطاهري، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي أحمد فايق، ويقدم أيضا برنامج عن "الإعلام والوعي الصحي"، يتحدث فيها أحمد رشاد وشريف مدكور، والدكتور أحمد مرسي، وتقدمه رنا عرفة، وعن الإعلام الرياضي تستضيف الصحفية أميرة فتحي الإعلامي إبراهيم فايق في حوار مفتوح.

ويركز البرنامج الثقافي هذا العام على مجموعة من المحاور منها، الدراما المصرية، مصر بين التاريخ وبين الأدب، الذكاء الاصطناعي والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، العلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات بارزة، لكل محور من المحاور ينظم البرنامج الثقافي مجموعة من الأنشطة.