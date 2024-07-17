انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج.. ورئيس المنطقة يتفقد مراكز التصحيح

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م بسوهاج ، و تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية مراكز التصحيح صباحًا، للاطمئنان على توفير سبل الراحة للمصححين، وجاهزية مراكز التصحيح لبدء أعمال التصحيح في موعدها المقرر اليوم.

وبعد بدء عملية التصحيح قام رئيس المنطقة بالمرور على مراكز التصحيح لتشمل جولته التفقدية مراكز التصحيح الثلاثة، اطمأن على انتظام سير العمل ومشيرًا إلى التزام المنطقة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للتصحيح.

وأوضح رئيس المنطقة أنً هناك تنسيق مستمر مع مراكز التصحيح لمتابعة العمل وإبلاغ المنطقة بما تم إنجازه أولاً بأول مؤكدا أنً المنطقة تسعى لخروج أعمال التصحيح بصورة مشرفة تضمن الدقة والانجاز.



وشدد الدكتور أحمد حمادي على ضرورة التزام المصححين بالدقة واعطاء كل ذي حق حقه، وأنه لا تهاون في التقصير في مستقبل أولادنا الطلاب، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية.



وأوضح الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات أن عدد المصححين في مركز تصحيح المواد الثقافية بلغ (736) مصححًا ، وبلغ (410) مصححًا في المواد الشرعية، بينما بلغ مصححي المواد العربية(456).

