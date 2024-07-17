اليوم السابع: وقف تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأحد المقبل وطوال الصيف

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " وقف تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأحد المقبل وطوال الصيف.. "مدبولى": انتهاء أزمة الأدوية خلال 3 شهور.. وعن واقعة محافظ سوهاج: يجب تحقيق أفضل خدمة للمواطن لكن دون تجاوز".

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