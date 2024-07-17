الكنيسة الأرثوذكسية تقيم أول قداس فى مدينة هالبرشتات الألمانية

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وشمالى ألمانيا القداس الإلهى فى مدينة هالبرشتات الواقعة شرقى ألمانيا، وهو أول قداس يقام لأبناء الكنيسة القبطية فى هذه المدينة.

ومن المنتظر أن تتوالى صلوات القداسات فى "هالبرشتات" خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى رحيل الأنبا بيشوى خلال الأيام الماضية، ولذلك أقامت عدد من الأنشطة الرعوية المختلفة، فقد احتفلت إيبارشية مدينة 6 أكتوبر وأوسيم بتدشين كنيسة القديس الأنبا بيشوى فى السليمانية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد رحيل القديس الأنبا بيشوي، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية.

ودشن نيافة الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى، والمذبح البحرى على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، والقبلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، إلى جانب أيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.