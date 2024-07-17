القيادة المركزية الأمريكية: تنظيم داعش يحاول إعادة تشكيل نفسه مجددا

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ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن تنظيم داعش يحاول إعادة تشكيل نفسه مجددا، مشيرة إلى أن عدد هجماته فى سوريا والعراق فى طريقها للتضاعف مقارنة بعدد عملياته العام السابق .



وأضافت "سنتكوم" - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن داعش تبنى تنفيذ 153 هجوما في سوريا والعراق خلال الـ6 الأشهر الأولى من العام الحالي ، مقارنة ب 121 هجوما العام الماضي وذلك بعد عدة سنوات من انخفاض وضعف قدرات التنظيم على تنفيذ الهجمات .



وتؤكد "سنتكوم" بشكل دائم أن الملاحقة المستمرة لحوالي 2500 من مقاتلي تنظيم داعش هي عنصر حاسم في الهزيمة الدائمة للتنظيم، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية المستمرة لمواصلة الضغط المستمر للتصدي لتهديد داعش المستمر.