الضرائب: طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعى قريبا

كتب - أحمد يعقوب

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بتحقيق نقلة نوعية كبيرة فى مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، وتعزيز التواصل الفعال بين المصلحة والأفراد والشركات، وقامت بنقل تحيات وزير المالية أحمد كجوك لقيادات وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، معربة عن سعادتها بدعوة الغرفة لحضور هذا اللقاء، لافتة إلى حرص المصلحة على حضور هذه اللقاءات لأنها تساعد المصلحة في التعرف على المشكلات التي تواجه الممولين و المستثمرين على أرض الواقع، مما يساعدنا على الوقوف على أسبابها والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية.

وأعلنت عن صدور قرار بتجديد اللجنة المشكلة بين مصلحة الضرائب المصرية والغرفة التجارية الأمريكية، والتي تختص ببحث ودراسة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الغرفة والعمل على حلها، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع لهذه اللجنة في منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن تشكيل هذه اللجنة يعد مبادرة لتعظيم التعاون بين المصلحة والغرفة لذليل العقبات التي تواجه أعضاء الغرفة بشكل خاص والتي تواجه المستثمرين بشكل عام .

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه خلال الفترة المقبلة لدينا هدف رئيسي وأساسي وهو الإصلاح الضريبي، وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تشجيع الاستثمار، مؤكدة أن هذا هدف عام للدولة، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وأن ذلك في اطار التوجه العام للدوله مشيرة إلى أنه سيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قريبا.

ومن جانبه أشاد حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية"، بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الارتقاء بالإدارة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة مؤكدًا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التي سبقتنا في هذا الأمر.

وأعرب حسن حجازي عن سعادته بتولي احمد كجوك وزارة المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للضرائب، قائلا نحن متفائلون بهذا القرار حيث سيسهم في تشجيع الاستثمار وتخطي العقبات والتحديات التي تواجههم.

وفي سياق متصل أوضح حسام نصر الرئيس المشارك للجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية أن العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية علاقة لابد أن تقوم على التعاون وأن يبذل الطرفين الجهد من أجل نجاح تطبيق مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب الآن والتي من شأنها حصر الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في المنظومة الرسمية، مشيدا بقرار تجديد تشكيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية لحل المشكلات وإزالة العقبات في أسرع وقت ممكن، مطالبا أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أن يقوموا بارسال كافة المشكلات التى تواجههم للعرض على اللجنة المشتركة للوصول إلى حلول لها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات مثل رؤية مصلحة الضرائب المصرية فيما يتعلق بميكنة الاجراءات الضريبية، وتيسير عملية الفحص الضريبي بالاضافة إلى آخر المستجدات عن تسوية المنازعات، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، وتمت الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات.