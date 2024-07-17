الشركة الأفريقية تعتذر للمصور كيرلس صلاح بعد واقعة مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب محمد عبد الرازق

قدمت الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، المُكلّفة بتأمين الملاعب، اعتذار للزميل كيرلس صلاح مصور صدى البلد، بعد اعتداء اثنين من أفرادها عليه، خلال تغطيته لمباراة الأهلي وبيراميدز.

وتوجّهت الشركة اليوم إلى نقابة الصحفيين، وتقدّمت بالاعتذار للزميل، في حضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين الصحفيين، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين تقدّم ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في واقعة التعّدي بالضرب والسب على الزميل كيرلس صلاح المصور الصحفي بموقع "صدى البلد".

تضمّن البلاغ شكوى الزميل بأنه يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024، وأثناء قيامه بأداء عمله المُكلّف به من قبل رؤسائه فى مؤسسة "صدى البلد"، بتغطية مباراة الأهلي وبيراميدز، في إطار منافسات الدوري العام لكرة القدم على ملعب استاد القاهرة، تم الاعتداء على شخصه بالسب والضرب من قبل أفراد الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، أثناء قيامه بتصوير لاعبي الأهلي بعد انتهاء المباراة، وفي نطاق المكان المُحدد للمصورين داخل الملعب؛ حيث قام أحد أفراد الشركة بصفعه على وجهه، ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول، وتحطيمه، وقام آخر بالاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا ومحاولة احتجازه دون وجه حق.

كما تقدّم الزميل كيرلس صلاح ببلاغ للنائب العام، يحمل مضمون نفس الشكوى؛ للمطالبة بالتحقيق في واقعة التعدّي عليه أثناء ممارسته لعمله الصحفي.