السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بكفر الشيخ وتغريمه 100 ألف جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريا علي متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين معه أثناء القبض عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة ، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمه، ومعتز محمد السعدني، وكيل النيابة وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 10780 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ، المقيدة برقم 923 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ بأن المتهم في يوم 22-3-2024 بدائرة مركز كفر الشيخ حازم مخدر الهيروين بقصد الإتجار، كما حاز سلاح ناري غير مششخن، فرد خرطوش، وغير مرخص بقصد الدفاع عن نفسه وتجارته.

وفي تحقيقات النيابة العامة أمام الدكتور محمد مختار شلبي، وكيل النيابة قال الرائد محمد فتحي محمد اسماعيل ، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات بأن "ع.ر.ع.ا"، عاطل، من إحدى قرى مركز كفر الشيخ يقوم بالاتجار في المخدرات بدائرة المركز، وأن بحوزته سلاح ناري بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الانتقال إلى مسكنه علي رأس قوة تنفيذا لقرار النيابة العامة وبتفتيش منزله عثر به علي فرد خرطوش غير مرخص، و3 طلقات لذات السلاح، 81 لفافة هيروين معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر بقصد الاتجار، وأن السلاح الناري المضبوط للدفاع عن النفس، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.