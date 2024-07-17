الدعم الغذائى على رأس أولويات التحالف الوطنى.. تعرف على الجهود المبذولة

كتبت إيمان علي

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى توحيد جهود الجمعيات والمنظمات الأهلية لصالح الأسر الأكثر احتياجًا ووضع منهج دقيق وعلمي تسير عليها هذه الجمعيات تضمن توحيد قاعدة البيانات، وذلك لهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادي بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرا إلى أنه عمل خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليون 883 الف و 796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور

وفيما يتعلق بالدعم الغذائي حرصت كل المؤسسات المشاركة بالتحالف الوطنى على ان تقوم بدورها لضمان توفير الدعم الغذائي ،و ذلك عن طريق التحالف لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر استحقاقا، وتوزيع شنط غذائية لـ 150ألف و122 مستفيد، وتوزيع 561 ألف و935 وجبة غذائية ، وتوزيع 122 ألف و285 كيلو من اللحوم و 165ألف و388 كرتونه غذائية للأسر الأكثر استحقاقا في المحافظات المختلفة.