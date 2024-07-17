الاستاتيكا ترسم البهجة على وجوه طلاب علمى رياضة بالدقهلية.. فيديو

الدقهلية - محمد الحبشى

رسمت مادة الاستاتيكا البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة، شعبة علمى رياضة بمحافظة الدقهلية، حيث أشاد الطلاب بسهولة المادة بعد الانتهاء من الامتحان، حيث خرج الطلاب فى تمام الساعة 11 صباحا، بعد أداء المادة التى انطلقت فى تمام الـ9 من صباح اليوم.

ورصد موقع وتليفزيون "اليوم السابع" خلال بث مباشر الابتسامة على وجوه الطلاب وإشادتهم فور أداء الاختبار داخل اللجان بمحافظة الدقهلية، حيث بعث الطلاب برسالة طمأنة لأولياء أمورهم فور الخروج من داخل اللجان.

ويؤدى الامتحانات فى محافظة الدقهلية 56 ألفا و299 طالبا وطالبة، موزعين (37492 بالقسم العلمى شعبة العلوم، و8030 بالقسم العلمى شعبة الرياضيات، و10449 بالشعبة الأدبية، و131 دمج و9 مكفوفين و2 بالجنة الأورام و6 بالجنة سجن جمصة و323 طلاب التعليم الدولى امام 150 لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير قبل وبعد انتهاء اليوم الامتحانى، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.