الأنبا باخوم يشارك فى يوم الشركة لأسر خدمة يسوع السجين

كتب: محمد الأحمدى

شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، فى يوم الشركة لأسر خدمة يسوع السجين، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط الكاثوليك.

وشارك فى اللقاء الأب يوحنا سعد، مسؤول مكتب يسوع السجين بالقاهرة، وخدام النشاط، حيث بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الإيمان الذى يضمد الجراح".

وتلا ذلك، عرض نبذة تعريفية عن خدمة يسوع السجين، من قِبل الأب يوحنا، كما تم تنظيم برنامج موازي لأبناء الأسر، المشاركة في اليوم، تضمن بعض الفقرات المتنوعة.

وتضمن اليوم أيضًا الفقرات الترفيهية، والأوقات الحرة، والتعارف المتبادل، والمسابقات المختلفة. وانتهى اليوم بتوزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين، بالإضافة إلى الصلاة الختامية.