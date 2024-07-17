الأدب الساخر في لقاء ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

أُقيم على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في نسخته التاسعة عشرة، ندوة بعنوان "الأدب الساخر" وذلك بحضور الكاتب الساخر ياسر قطامش والشاعر الدكتور مصطفى رجب، وأدار اللقاء الشاعر جابر بسيوني.

وقال الدكتور مصطفى رجب، إن بداية الحديث الشعر الحلمنتيشي كان في منتصف القرن العشرين، ولكن ليس لها أصل في اللغة العربية.

وأضاف أن الشاعر حسين شفيق المصري هو من اخترع هذا اللفظ، لكي يُطلق على الشعر الذي يمزج بين العامية والفصحى.

وقدم رجب خلال اللقاء مجموعة من قصائده التي تمزج بين الفصحى والعامية.



وأشار إلى أن الشعر الساخر في بعض الأوقات يقي صاحبه من المساءلة القانونية حيث يلجأ الشاعر إلى السخرية من أجل انتقاد بعض المواقف.

وبدوره قال الشاعر والكاتب الساخر ياسر قطامش أن مسيرته الأدبية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل بدأت بالقصائد الطويلة ثم المتوسطة وانتهاء بالقصائد القصيرة.



وقدم قطامش مجموعة من القصائد التي يطلق عليها شعر حلمنتيشي من ديوان كارت شحن عاطفي بالإضافة إلى قصائد طويلة.

كما تحدث قطامش عن بعض المواقف الطريفة التي دفعته إلى كتابة بعض قصائد المعارضة التي ترد على بعض القصائد التي كتبها شعراء كبار على نفس الوزن والقافية.

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو حتي 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.



وقد أعلن الدكتور أحمد زايد عن إطلاق «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» تحت شعار «عش ألف عام مع القراءة»، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لمعرض معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.



وقال إن الجائزة سنوية وموجهة لكل أطياف الشعب المصري، وتختص بالفئة العمرية من 18 حتي 40.

وللتعرف على شروط التقدم وآلية التسجيل يتم الدخول علي الرابط التالي:

https://readingcompetition.bibalex.org/Home/home.aspx