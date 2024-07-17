ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.