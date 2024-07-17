إسرائيل تلجأ لوحدات سرية متنكرة لتحرير محتجزيها من قبل حماس داخل غزة

كتبت : نهال أبو السعود

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إسرائيل استخدمت قوات سرية متنكرة كفلسطينيين فى مهمة تحرير المحتجزين التي نفذت في النصيرات وسط قطاع غزة الشهر الماضي، لتظهر هذه القوات كلاعب جديد في ساحة المعركة في القطاع.

قاد الكوماندوز الإسرائيليين الذين أنقذوا أربعة محتجزين في غزة شاحنتين بيضاوين متهالكتين واحدة تعرض إعلانًا للصابون، والأخرى تحمل فراش وأثاث، وقالت الصحيفة إن الفريق استخدم التنكر كسلاح للاندماج بين أفراد حماس حتى بدأ إطلاق النار.

مهمة التحرير التي جرت في أوائل يونيو الماضي، أصبحت المثال الأبرز لوحدات إسرائيل السرية الشهيرة في ساحة المعركة في قطاع غزة، وهي مغامرة خطيرة في منطقة كانت قواتها السرية تجدها تقريبًا غير قابلة للاختراق.

قال آفي إيساخاروف عضو سابق في وحدة سرية عسكرية إن عملية تحرير المحتجزين في النصيرات كانت غير مسبوقة خاصة أن معظم العمليات تتم في الضفة الغربية، حيث تسيطر إسرائيل أمنيًا منذ فترة طويلة. وأضاف :" الجديد هو أنهم يقومون بعمليات سرية خلال الحرب داخل غزة، هذا هو الأمر الجنوني."

وقال تومر تزبان، عضو في وحدة عسكرية سرية صغيرة عملت في قطاع غزة في فترة التسعينيات "إن العملاء السريين ربما كانوا في المخيم لأسابيع قبل عملية التحرير وكانوا حاضرين عند بدء العملية للتعامل مع حراس حماس".

وكشفت الصحيفة أنه في فبراير الماضي، حررت القوات السرية محتجزتين في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب غزة كما في عملية النصيرات، تسللت القوات إلى عمق أراضي حماس دون أن تُكتشف.

وقال شخص مطلع على استراتيجية العمليات الخاصة الإسرائيلية:" إذا كنت تريد العثور على محتجزين أو البحث عن قادة كبار في حماس، يجب أن يكون لديك أشخاص على الأرض، ولا يمكنهم التجول وهم يحملون علم إسرائيل".

من جانبهم، رفض المتحدثون باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي ، المعروف باسم "الشاباك"، الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمسألة الخداع وعملياتهم السرية بما في ذلك استخدام التنكر.



