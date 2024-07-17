اليوم السابع
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إزالة 1523 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز ومدن البحيرة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:04 م
إزالة 1523 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز ومدن البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق،  وذلك  لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت  محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 1523 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.


 







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