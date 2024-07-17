إجابات أسئلة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2024.. احسب درجاتك

كتبت – مرام محمد

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم)، اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، امتحان مادة الأحياء، إذ انطلقت لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ثلاث ساعات.

وأوضح طلاب الثانوية العامة أن امتحان مادة الأحياء جاء سهلًا عدا بعض الجزئيات التى تحتاج لتفكير لأنها تخاطب مستويات الطلاب المتفوقة، مشيرين إلى أن الامتحان ليس به أسئلة تعجيزية، وجميع جزئياته كانت واضحة.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة الأحياء، وذلك من إعداد محمد المصرى مدرس الأحياء.

إجابات الأسئلة المقالية: السؤال 45: أ- هرمون النمو. ب- ويؤثر على العظام والعضلات السؤال 46: أ- اختلاف أعداد وأنواع ترطيب الأحماض الأمينيه التي تدخل في الجزء المتغير. ب- نوعان من الخلايا البائية. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت مواصفة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة، موضحة أن عدد الأسئلة المقالية بالامتحان سؤالين كل سؤال بدرجتين، كما أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد، 32 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين، حيث أن العدد الكلى للأسئلة: مقالى 2 وموضوعى 44 بإجمالى 46 سؤالًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الدرجة الكلية، 4 للمقالى و56 للموضوعى بإجمالى 60 درجة، كما استعرضت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الأحياء، وشمل 85% من الأسئلة اختيار من متعدد، والـ15% الباقية مقالية، موضحة أن أسئلة امتحان الأحياء، تضمنت 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من المستويات العقلية العليا.