أنشطة رعوية للكنيسة فى ذكرى عيد الأنبا بيشوى.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى رحيل الأنبا بيشوى خلال الأيام الماضية، ولذلك أقامت عدد من الأنشطة الرعوية المختلفة، فقد احتفلت إيبارشية مدينة 6 أكتوبر وأوسيم بتدشين كنيسة القديس الأنبا بيشوى فى السليمانية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد نياحة القديس الأنبا بيشوي، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية أمس.

ودشن نيافة الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى، والمذبح البحرى على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، والقبلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، إلى جانب أيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس بيشوى نبيل كاهن الكنيسة ذاتها فى رتبة القمصية، وشارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وإيبارشية ميت غمر.

وصلى الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، صباح أول أمس، قداس عيد رحيل الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السابع من أبيب، وذلك بكنيسة القديس مارمرقس الرسول والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة 15 مايو.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 23 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و 21 آخرين في رتبة أغنسطس(قارئ)، كما دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وفي السياق الرعوي ذاته، تفقد نيافته بعد انتهاء القداس الإلهي حضانة الكنيسة، وبعض الأنشطة بالكنيسة ذاتها.



تدشين كنيسة الأنبا بيشوى



جانب من التدشين



جانب من قداس عيد الأنبا بيشوى