أماكن لازم تزورها فى رحلتك بمحافظة بورسعيد.. تعرف عليها

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع"، خدمة لقرائه عن أفضل الأماكن التى يمكن زيارتها خلال رحلات اليوم الواحد بمحافظة بورسعيد.

شهدت محافظة بورسعيد، عددًا من التغيرات بتطوير الميادين والشوارع والأسواق، كما جعله قِبلة للزائرين من كافة المحافظات المصرية.

وتوجد أماكن عديدة بالمحافظة ضمن البرامج السياحية، ومنها سوق الأسماك وهو أحد الأسواق الحضارية الموجودة على مستوى الجمهورية وبه كل الأنواع من الأسماك والبحريات وتستطيع أن تشترى وتقوم بالتسوية وتأكل أيضا فى السوق، ويقع فى شارع الصباح بنطاق حى العرب.

وبجوار سوق الأسماك يتواجد سوق الملابس المستعملة وهو أيضا من الأسواق الحضارية للملابس، ويوجد به الماركات العالمية بأسعار مخفضة، وهو فى مواجهة سوق الأسماك.

ولا يمكن أن تمر الرحلة دون زيارة وركوب المعدية.. وهى وسيلة المواصلات بين ضفتى قناة السويس فى محافظة بورسعيد، ولكنها أصبحت مكان للتنزه والترفيه والاستمتاع بالطبيعة الخلابة خلال عبور السفن وتحليق طائر النورس فى السماء أعلى المعديات.

ومن المشاهد الجميلة فى بورسعيد والأماكن الرئيسية بالرحلات هى جبال الملح.. وهى أحد المزارات السياحية التى توجد بمدينة بورفؤاد، وبها أحلى صور تذكارية، بالإضافة إلى عملية الاستشفاء من فوائد الملح.

ولابد من زيارة ساحة مصر ليلًا، فهى أحد الأماكن السياحية الجديدة فى بورسعيد بعد عملية تطوير شاملة تم تنفيذها بطول ضفة القناة الغربية، وتقع فى حى الشرق أول شارع 23 يوليو.