أفيجادور ليبرمان: جيش الدفاع الإسرائيلي فشل وتجنيد الحريديم "ظلام"

كتب عبد الوهاب الجندى

أفيجادور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أن جيش الدفاع الإسرائيلي فشل، وقال إن قرار تجنيد اليهود المتشددين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق على وجه التحديد، والذين يتلقون راتبًا ويدعمون أسرهم، وعدم إرسال أوامر إلى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا، بمثابة ظلام في إسرائيل.

وتسأل على موقع إكس، "ليس من الواضح بالنسبة لي لماذا يختار الجيش مضايقة أولئك الذين يعملون ويدفعون الضرائب؟"، تتعارض هذه الخطوة مع كل الاستثمار والتشجيع للقطاع الحريدي للاندماج في سوق العمل، وستؤدي ببساطة إلى ترك هؤلاء اليهود لوظائفهم، وستؤدي إلى تدهور توظيفهم في الاقتصاد، ولن تزيد من أهداف التوظيف لأحد الأرثوذكس المتطرفين".

ودعا ليبرمان رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الأركان إلى التصرف وفق القانون، وبحسب قرار المحكمة العليا، والكف عن الهروب من المسؤولية.