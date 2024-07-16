5 مستهدفات للتنمية البشرية وبناء الإنسان تسعى إليها الحكومة.. تعرف عليها

كتبت هند مختار

عقدت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد عمران، وزير العمل، ومحمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

وتقوم فلسفة هذه المجموعة على الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتوضيح مدى اهتمام الدولة بهذا الملف، وضرورة أن يشعر المواطن بنتائج حقيقية لعمل هذه المجموعة.



وحول أهم محاور ومرتكزات برنامج عمل الحكومة المصرية فيما يتعلق بملف التنمية البشرية، والتى يأتى تنفيذها فى إطار رؤية مصر 2030، تتضمن العمل على بناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، هذا إلى جانب حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.



وأوضحت الحكومة أن هناك العديد من النقاط التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق مستهدفات التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، ومن بين تلك النقاط تطبيق نظام صحى يشمل الجميع، وإتاحة فرص تعليم أفضل تسهم فى توفير وظائف المستقبل، هذا إلى جانب توفير فرص عمل لائقة للجميع، والعمل على تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة لجميع المصريين، وتسهم فى تعزيز الشباب باعتبارهم شركاء اليوم، وقادة الغد، فضلا عن تمكين المرأة والسعى لتعزيز دورها فى مختلف المجالات.