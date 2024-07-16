20 شهيدا وعشرات الجرحى فى غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوى نازحين في غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة اليوم الثلاثاء، حيث أغارت على الأطفال والنساء النازحين في مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بمخيم النصيرات في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك "أعداد كبيرة من الجثامين والإصابات تصل مشفى العودة إثر قصف الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، ويتجاوز عدد الشهداء أكثر من 20 شخصا".

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة في منطقة خان يونس بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حيث قتلت الغارات الجوية التي استهدفت منطقة مكتظة بالنازحين غربي خان يونس، إلى استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة العطار غرب خان يونس.

والسبت الماضي، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر 400 شهيد ومصاب، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.