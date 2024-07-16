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يوم عاشوراء .. موعد أذان المغرب للصائمين بمحافظات الجمهورية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 04:32 م
يوم عاشوراء .. موعد أذان المغرب للصائمين بمحافظات الجمهورية موعد أذان المغرب
كتب محمود راغب

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يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب يوم عاشوراء، وهو يوم نجا الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، وهو يوم التوبة، يوم تاب الله فيه على آدم عليه السلام، وهو يوم من خير أيام الله، فهو يقع فى شهر المحرم، وهو خير الشهور صوما بعد رمضان، كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم.


وينشر "اليوم السابع" موعد اذان المغرب اليوم الاثنين ، يوم عاشوراء ، كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة المغرب 7:58 م

الإسكندرية        

موعد صلاة المغرب 8:04 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة المغرب 7:55 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة المغرب 7:41 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة المغرب 7:42 م







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