وكيل "صحة سوهاج" يقرر نقل 20 طبيبا وصيدليا وإحالة 87 موظفا للتحقيق.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أن الدكتور أحمد محروس وكيل الوزارة وجه بنقل 17 طبيبا و3 صيادلة، وإحالة 87 من العاملين للتحقيق بوحدتي جزيرة شندويل ونجع عبد الله خلال زيارة تفقدية مفاجئة اليوم.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجأة التي قام بها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي المنشآت الصحية بالمحافظة، حيث تفقد وحدتي طب الأسرة بجزيرة شندويل ووحدة طب الأسرة بنجع عبد الله وخلال التفقد وجه وكيل صحة سوهاج بنقل 12 طبيبا منهم 5 أطباء بشري و4 أطباء أسنان و3 صيادلة جميعهم بوحدة طب الأسرة بجزيره شندويل وإعادة توزيعهم حسب الاحتياج إلى أماكن أخرى.

كما تفقد أيضاً سير العمل بوحدة نجع عبد الله موجهاً ووجه بنقل 8 أطباء 4 طبيب بشرى و4 طبيب أسنان وتحويل غير المنضبطين من العاملين للتحقيق حيث قام بتحويل 87 من العاملين بالوحدتين للتحقيق لعدم الانضباط والالتزام بالعمل المكلفين به، مؤكدا أن تقديم الخدمة الطبية للمواطن وحصوله عليها بالوحدات والمنشآت الصحية دون عناء أمر هام.

وشدد وكيل صحة سوهاج علي متابعة ميكنة صرف الألبان وتكثيف أعمال المبادرات الرئاسية ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات وكذلك مراجعة سلسلة التبريد وتوافر وسائل تنظيم الأسرة وتكثيف عقد ندوات التوعية والتثقيف الصحي بالقرى.



أعمال المتابعة للوحدات



جولة داخل الوحدة



جولة وكيل وزارة الصحة المفاجئة



متابعة الحضور بالوحدة