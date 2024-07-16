وكيل صحة أسيوط: اتخاذ التدابير والوقائية لمنع إنتشار الأمراض المعدية فى الصيف

أسيوط -هيثم البدرى

قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن مديرية الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية من الطب الوقائي والمتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي التثقيف الصحى لاتخاذ التدابير والاجراءات والوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية خلال فصل الصيف الذي يصاحبه انتشار البعوض وناقلات الأمراض.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هناك اجتماعات مستمرة مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تنشيط حملات إزالة تجمعات القمامة بشكل فوري من كافة الأحياء والمدن والقري، فضلاً عن تطهير الترع والمصارف وكافة المواقع التي يمكنها أن تشكل خطورة لتجمعات الذباب وناقلات الفيروسات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن وزارة الصحة تضع الرعاية الوقائية علي قائمة أولوياتها وتسعى من خلال خطط مدروسة ولجان متخصصة من السيطرة على ناقلات الأمراض المسؤولة عن نقل الأمراض، مثل الملاريا وحمى الضنك من خلال مبيدات الآفات الصحية العامة المصرح بها وأقرتها منظمة الصحة العالمية والمسجلة من قبل هيئة الأدوية المصرية (EDA).



وأشار، إلى أن هناك حملات توعية مستمرة فى كافة مراكز المحافظة لحث المواطنين على ضرورة عدم إلقاء القمامة في الشوارع ومطالبتهم بوضع مخلفاتهم في صناديق القمامة المخصصة للحد من الحشرات وتجمع الذباب والبعوض، والقضاء على البرك والمستنقعات والمياه الراكدة وتكثيف حملات الرقابة المستمرة عن طريق الرائدات الصحيات بالقرى لتوعية المواطنين بالنظافة، مؤكدا على استمرار التبخير بمبيدات الحشرات ورش أماكن تجمعات البعوض والذباب.

