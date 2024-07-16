وزير خارجية إيطاليا: نريد جعل أنظمة مجموعة السبع الاقتصادية أكثر صلابة

فاطمة شوقى

قال وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاجانى، في خطابه أمام اجتماع وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الثلاثاء بمقاطعة كالابريا، نريد أن نجعل أنظمتنا الاقتصادية أكثر صلابة وأمانًا، حتى في مواجهة الصدمات مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، حسبما نقلت وكالة آكى الإيطالية.

كما دعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية، المسؤول عن ملف التجارة الخارجية، إلى التصدي معًا للتحديات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي.

وقال تاجانى "سوف نركز على القضية الرئيسية المتمثلة في الاستدامة البيئية في التجارة، التي طرحناها على مؤتمر الأطراف في أبو ظبي، والتي سنطرحها على مؤتمر الأطراف المقبل في نوفمبر في أذربيجان.

ووفقا لوكالة نوفا الإيطالية فقد توقف وزير الخارجية للتعليق على الوضع في كالابريا، المنطقة التي تستضيف اجتماع التجارة لمجموعة السبع، وبحسب تاجاني، ستكون المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة "قلب الاقتصاد العالمي". وقال: "لقد حسبنا أن جميع أعضاء مجموعة السبع والدول المضيفة يمثلون 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و7% من سكان العالم"، أو "أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وثلث سكان العالم.

وشدد على أن كالابريا هي بوابة أوروبا لشركائنا العالميين من خلال مينائها وبحرها. وبفضل هذه الروابط، تريد إيطاليا أن تصبح المركز اللوجستي والطاقة لأوروبا. على سبيل المثال، "يعد ميناء جويا تاورو أول ميناء إيطالي لحركة البضائع والثامن في أوروبا وهو عبارة عن بنية تحتية لوجستية كبيرة في قلب البحر الأبيض المتوسط".