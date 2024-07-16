اليوم السابع
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وزير البترول يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى مجال التعدين.. التفاصيل

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 06:36 م
وزير البترول يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى مجال التعدين.. التفاصيل خلال التوقيع
كتبت -مروة الغول

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على هامش منتدى مصر الثالث للتعدين، شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى مجال التعدين شملت:

بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الوطنية لخدمات الاتصالات وشركة صان مصر ، بهدف تقديم حلول الاتصالات لصالح هيئة الثروة المعدنية وشركاتها من خلال القمر الصناعى طيبة سات.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس سامي شديد، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر.

بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للثروات التعدينية وشركة EK للتعدين ، بهدف الإستثمار في مجال التعدين عن طريق عمل قيمة مضافة للخامات التعدينية من خلال انشاء صناعات مرتبطة بالخامات التعدينية.

وقع البروتوكول الجيولوجي هاني مصطفي رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية و المهندس مصطفي كامل المدير التنفيذي  لشركة EK للتعدين .

بروتوكول تعاون بين شركة شلاتين ومركز بحوث الصحراء، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين لتنفيذ خطة التنمية المحلية والوطنية لرؤية مصر 2030.


وقع البروتوكول الدكتور شريف الشهاوي رئيس شركة شلاتين والدكتور حسام شوقي مركز بحوث الصحراء.

بروتوكول التعاون بين شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة ديار الهندسية ، بهدف تقديم استشارات ادارة المشروعات فيما يتعلق بفصل وإنتاج خام الكاولين من الرمال الكاولينية.


وقع البروتوكول المهندس أمجد غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية و الدكتور هاني نبيل المدير والشريك لمجموعة الديار الاستشارية الهندسية.

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