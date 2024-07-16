وزير البترول: طموحاتنا كبيرة فى قطاع التعدين والفرص أمامنا ضخمة

كتبت -مروة الغول - تصوير دينا رومية

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تم عمل الكثير في مجال التعدين وطموحاتنا كبيرة والفرص أمامنا ضخمة ولابد من وضع أهداف كبيرة والعمل بصورة جماعية يومية لتحقيق ما نريد والعمل من خلال التعاون.

وأضاف بدوي، خلال افتتاح منتدي مصر للتعدين في دورته الثالثة، سنقوم ببناء الكوادر والأشخاص الذين سيخلفوننا ولا أخشي المنافسة من أجل تحقيق الأهداف.

وأضاف بدوي، أن المواهب في القطاع هم الذين سيقومون من خلال طموحاتهم سيركزون علي الأمور التي يمكن تحقيقها، موجها حديثه للحضور "نريد التعلم من خبراتكم من خلال عملكم حول العالم ومساعدتكم لنا هو ارث تتركونه للأجيال اللقادمة وسيكون لدينا أشخاص يكونون قادرون علي تنفيذ الأعمال".



وأكد بدوي أن إجراءات السلامة في قطاع التعدين مهمة جدا لأننا نريد حماية كل من يعمل في هذه الصناعة والعودة إلي أهاليهم بعد انتهاء العمل وإذا لم نركز علي السلامة لن نستطيع جذب استثمارات وعلينا أن نعمل سويا بحيث تكون السلامة والبيئة خلال عملية التعدين امراً اساسياً.



وقال بدوي، أريد أن استمع إليكم وأن أتعلم من خبراتكم واستخدام التكنولوجيا ونوفر للأجيال القادمة السلامة وكوكبا نظيفا.