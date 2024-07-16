وزيرة التضامن تبحث مع نائب رئيس بنك التنمية الصناعية دعم المشروعات الصغيرة

كتب مدحت وهبة

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارة وكافة الجهات التابعة لها وبنك التنمية الصناعية في ضوء تشكيله الجديد برئاسة حسين رفاعي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، خاصة في ظل ما يمتلكه البنك من كفاءات هائلة، وهناك أوجه جيدة لتعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية.

كما بحث اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار دعم جهود الدولة لتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ، وتلبية احتياجات المواطنين.