اليوم السابع
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موقع "تلفزيون سوريا" ينفى وفاة فاروق الشرع نائب رئيس سوريا سابقا

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 09:16 ص
موقع "تلفزيون سوريا" ينفى وفاة فاروق الشرع نائب رئيس سوريا سابقا فاروق الشرع
وكالات

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تناقلت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أنباء عن وفاة فاروق الشرع، نائب رئيس سوريا سابقا ووزير الخارجية السابق في الحكومة السورية.

وأثارت هذه الأنباء العديد من التساؤلات حول مدى صحتها ومصداقيتها.

لكن موقع "تلفزيون سوريا" نقل عن مصادر خاصة أن فاروق الشرع لا يزال على قيد الحياة، وأن الأنباء المتعلقة بوفاته غير صحيحة.

من هو فاروق الشرع ؟

فاروق الشرع، هو دبلوماسي بارز في النظام السوري، ولد الشرع في درعا عام 1938 وتلقى تعليمه في دمشق ودرس القانون في لندن. تقلد عدة مناصب منها وزير الخارجية ونائب رئيس الجمهورية.







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