معهد القطن يعلن عن إكسترا جيزة 99 أحدث الأصناف المصرية وتسجيله عام 2025

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور وليد يحيى- وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج أن المعهد قام بعزل هجين مبشر جديد "جيزة 93 × جيزة 71" وهو من طبقة الأقطان فائقة الطول والنعومة وسيتم البدء فى تسجيل هذا الصنف فى موسم 2025 تجت اسم إكسترا جيزة 99 ليكون أحدث الأصناف المصرية وهو صنف يصل متوسط محصوله من 8 : 9 قنطار للفدان، يتميز بالتبكير كما أنه يجمع بين المحصول العالى وصفات جودة التيلة الممتازة.

أضاف يحيى أنه يتواجد أيضاً الصنف جيزة 97 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحرى والذى يغطى خلال هذا الموسم محافظة المنوفية والقليوبية والغربية باستثناء المحلة الكبرى بالاضافة إلى أربع مراكز بمحافظة الشرقية ومركزى شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة، وهو أعلى الأصناف إنتاجًا، كما أنه أبكرها حيث تبلغ مدة بقاء المحصول من الزراعة وحتى الحصاد من 150: 160 يومًا، ويمكن زراعته عقب المحاصيل الشتوية وموفر للمياه بنسبة 15: 20%.

جدير بالذكر أنه يتم متابعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن، وحل المشكلات التى تواجه المزارعين وخاصة فى ظل الموجات الحرارية المتتالية مع تنفيذ التوصيات الفنية المناسبة للخروج بالمحاصيل من الموجات أمنة دون أى تأثير على المحصول أو صفات الجودة.