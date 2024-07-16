مصرع 6 وإصابة 2 آخرين من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم لحريق بجنوب أفريقيا

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أكدت خدمات الطوارئ بجنوب أفريقيا، مصرع 6 رجال إطفاء وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، أثناء محاولتهم السيطرة على حريق كبير اندلع بغابات في مقاطعة "كوازولو ناتال" شرق البلاد.



وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ رولاند روبرتسون - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن 3 من رجال الإطفاء لقوا مصرعهم في موقع الحريق بالقرب من مدينة بوسطن، وتم نقل 3 آخرين للمستشفى لتلقي العلاج ووضعهم على أجهزة تنفس صناعي إلا أنهم فارقوا الحياة جميعا بعد وقت قصير. وأضاف أن أحد رجال الإطفاء المصابين لا يزال على جهاز التنفس الصناعي في المستشفى، بينما يرقد الآخر في حالة حرجة.



وبدورها، أوضحت السلطات أنها تشتبه في قيام صيادين غير شرعيين بإشعال النيران أثناء اصطيادهم للحيوانات .. إلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن على خلفية هذا الحريق.



وكان سبعة أشخاص آخرين قد لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي في حرائق غابات اندلعت بأجزاء أخرى من مقاطعة "كوازولو ناتال" بسبب الحرارة والرياح، وذلك وفقا لما أعلنته الحكومة المحلية.