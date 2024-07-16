اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع وإصابة 50 شخصا جراء اصطدام حافلة بجرار فى الهند

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 12:04 م
مصرع وإصابة 50 شخصا جراء اصطدام حافلة بجرار فى الهند حادث تصادم ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الهندية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 45 آخرون إثر اصطدام الحافلة التى كانوا يستقلونها بجرار ثم سقوطها بعد ذلك فى قناة مياه بالقرب من طريق مومباى السريع.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من إحدى القرى في مدينة "دومبيفلي" متجهة إلى مدينة "باندهاربور" في ولاية "ماهاراشترا".. مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأشارت الشرطة إلى أنها تمكنت من انتشال الحافلة من القناة، ثم عادت حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق السريع.







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مومباى




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