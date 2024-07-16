مستشار النمسا: استمرار التعاون مع المجر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي رغم التحفظ على مواقف رئيس

أ ش أ

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، استمرار التعاون مع المجر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي بالرغم من التحفظ على مواقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن الحرب على أوكرانيا وموالاته لروسيا وعدم تقاسم أعباء اللجوء والهجرة غير الشرعية مع بقية دول الاتحاد الأوروبي .



وقال نيهمر، في تصريحات له الثلاثاء، إن بعض الوزراء في حكومته رفضوا حضور الاجتماعات الأوروبية تحت قيادة المجر وليس لدى الحكومة الفيدرالية موقف واحد بشأن مقاطعة مفوضية الاتحاد الأوروبي تحت الرئاسة المجرية .



وأضاف أن مقاطعة مجالس رؤساء الحكومات أو الوزراء في الاتحاد الأوروبي غير عملي ويضر بالوحدة الأوروبية ولذا سيواصل وزراء حزبه المشاركة في المجالس والاجتماعات.



وقال نيهمر "إن التوقف عن التحدث مع بعضنا البعض داخل الاتحاد الأوروبي هو أسوأ الحلول على الإطلاق" ،مضيفا "لذلك سيواصل الوزراء النمساويون المشاركة في اجتماعات رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي".



ومن جانبها،أكدت وزيرة شئون أوروبا كارولين إدتشتادلر،أنها كمسئولة عن الشأن الأوروبي ستشارك في اجتماع للوزراء الأوروبيين في المجر، معتبرة أنه في الوقت الحالي من المهم مواجهة أوربان بدلاً من مقاطعته خاصة أنها الدولة التي تتولى الرئاسة الأوروبية.



ومن ناحيتها، قررت وزير المناخ والطاقة ليونور جويسلر (حزب الخضر) عدم مقاطعة المجلس غير الرسمي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي تحت الرئاسة المجرية إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية والصحة يوهانس راوخ (حزب الخضر) سينضم إلى المقاطعة كما أعلن اليوم في فيينا.