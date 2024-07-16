محافظ كفرالشيخ يوجه بتحسين الخدمات خلال زيارته مجلس مدينة سيدي غازي

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أقسام الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، للوقوف على سير وطبيعة العمل في مختلف الأقسام والوحدات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، وعدد من القيادات التنفيذية.

تضمنت زيارة محافظ كفرالشيخ، العديد من الأقسام والوحدات، منها "إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وغرفة العمليات، والمخازن، والموارد البشرية، "والإدارة الهندسية، وإدارة الشؤون القانونية، و‏وحدة نظم معلومات الجيومكانية، والشؤون الإدارية، «أرشيف - صادر - ووارد - المواليد»، وإدارة العقود والمشتريات، وإدارة التخطيط الإستراتيجي، وإدارة مشروعك، «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية»، وإدارة الحسابات، وإدارة خدمة المواطنين، وإدارة المجالس، والإدارة المالية، والإيرادات، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية"، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الأقسام والوحدات عن طبيعة العمل والمهام التي يتم إنجازها، مشددًا على تحقيق الانضباط في العمل وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات، و إنهاء طلبات المواطنين، مؤكدًا على حسن معاملتهم، مكلفًا تمهيد ورصف الطرق، وتحسين الخدمات.

وخلال جولته التقى محافظ كفرالشيخ، عددًا من أهالي مدينة سيدي غازي، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا، قائلًا "نعمل من أجل المواطن وهو هدفنا الأول"، فيما أعرب أهالي سيدي غازي عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، إلى مدينة سيدي غازي ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.