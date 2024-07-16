محافظ سوهاج يتفقد قرى جزيرة شندويل والشيخ يوسف ويوجه برفع الإشغالات

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، مدينة ومركز المراغة، لمتابعة مدى الانضباط بالشارع السوهاجي، والوقوف على مستوى النظافة ورفع الإشغالات، ومطالب وشكاوى المواطنين بالشارع.

شملت جولة المحافظ تفقد عدد من المحال التجارية والورش، ومخازن السلع الغذائية، على الطريق الزراعي الغربي بنطاق قرى "جزيرة شندويل، والشيخ يوسف، وشندويل البلد، ومدينة المراغة"، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة تراخيص تلك المحال ورفع الإشغالات من على جانب الطريق، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتحقيق الانضباط بالشارع.



والتقى "سراج" خلال جولته عددا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، وفي استجابة لمواطنة من قرية جزيرة شندويل، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية "جزيرة شندويل "، ووضع موعد محدد للانتهاء من محطة الرفع الخاصة بالمشروع، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتخصيص سيارتين كسح للعمل بالقرية، لحين تشغيل مشروع الصرف الصحي.



وفي مدينة المراغة تفقد المحافظ مدخل المدينة، وشارع عبد المنعم رياض، وكوبري المراغة العلوي تحت الإنشاء، ومنطقة مزلقان السكة الحديد، وغرب السكة، موجها رئيس المدينة برفع الإشغالات من المنطقة، ونقل الباعة الجائلين بمنطقة المزلقان إلى مكان آخر بديل؛ لتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمدينة.