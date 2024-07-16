محافظ المنوفية يفاجئ الشهر العقارى والتأمينات الاجتماعية والمعاشات

المنوفية - محمود شاكر

فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مقر مكتب توثيق الشهر العقارى المطور بمبني مجمع المصالح بنطاق حي غرب بشبين الكوم وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الحكومى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تفقد المحافظ عدد من الأقسام واستمع لشرح مفصل عن آلية ومعوقات منظومة العمل منذ استقبال متلقى الخدمة وحتي إنهاء الإجراءات، كما إستمع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين المترددين، ووجه المحافظ بإعداد خطاب لرئيس مصلحة الشهر العقاري بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير المقر ورفع كفاءته بشكل كامل من خلال توفير ماكينة تلر ومرواح وتكييفات، كما وجه بضرورة تزويد المقر باستراحات لائقة للمواطنين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما فاجأ محافظ المنوفية مكتب التأمينات الاجتماعية والمعاشات بمجمع المصالح للتأكد من انضباط وانتظام منظومة العمل، واستفسر المحافظ علي نسب التردد وإقبال المواطنين، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وبأعلى معايير الجودة.

وخلال جولته المفاجئة بمحيط مجمع المصالح، تلاحظ وجود وتكدس للدرجات البخارية أمام مبني عيادات ابو بكر الصديق، ووجه المحافظ رئيس حي غرب بضرورة توفير أماكن انتظار (باركينج) للمركبات لتسهيل الحركة المرورية والمترددين كونها منطقة هامة وحيوية، كما وجه المحافظ بضرورة توفير مقاعد انتظار واستراحات لائقة للمواطنين أمام مقر إدارة الجوازات لتحسين الخدمات المقدمة لهم.