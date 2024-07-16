محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها.. ويؤكد: فتح منافذ بيع جديدة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مصانع المنطقة الاستثمارية ببنها، رافقه خلالها الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وأحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية ببنها، حيث تفقد عددا مصانع تعبئة وتصنيع الأغذية منها مصانع تعبئة التمور وإنتاج البيض والجبنة الموتزريلا وتعبئة وتغليف الفاكهة.

وبدأ المحافظ الجولة، بتفقد أحد مصانع الجبنه الموتزريلا وتفقد خطوط الإنتاج والتعرف علي مراحل التعبئة حتي المنح الأخير، وكذلك مصنع تعبئة الفاكهة، ومصنع للتمور، وخط تعبئة وتغليف البيض، حيث حرص علي استطلاع آراء العاملين بتلك المصانع والتعرف علي متطلباتهم لسرعة تلبيتها.

وأكد المحافظ، أن المنطقة الاستثمارية ببنها تذخر بالعديد من مصانع الأغذية إلي تقدم منتج عالمي لأبناء المحافظة بل والتصدير خارجيا وباقي محافظات الجمهورية، كما أنها توفر الآلاف من فرص العمل لكل أبناء المحافظة.

ووجه المحافظ خلال الجولة، بضرورة التنسيق بين المنطقة الاستثمارية ومحافظة القليوبية لسرعة إنشاء منافذ ثابتة داخل مدن المحافظة لتوفير تلك المنتجات لأبناء المحافظة بأسعار مخفضة، مع توفير هذه المنافذ بشكل مدعم لجميع العارضين حتي يكون المنتج بسعر أفضل من نظيره بباقي الأسواق.