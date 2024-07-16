محافظ القليوبية لمدير مشروع محطة مياه شبلنجة: عاوز أقص الشريط بعد شهر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لتفقد محطة مياه الشرب بقرية شبلنجة التابعة لمدينة بنها، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع لتقديم خدمة أفضل لأبناء المنطقة، وتقديم كوب ماء نظيف، حيث من المقرر أن تخدم المحطة حوالي 150 ألف نسمة من سكان هذه القري، قائلا لمدير المشروع: "أمامك 15 يوم لبدء التشغيل للمحطة وخلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة عاوز أقص الشريط لبدء التشغيل".

وخلال الجولة أعلن المحافظ، بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف قرية شبلنجة، حيث تم الانتهاء من 75% من الوصلات المنزلية، حيث تخدم قرية شبلنجة والقري التابعة لها، وجاري العمل بالشبكات المنزلية بإجمالي 40 كيلو متر، وجاري العمل ب16 كيلو متر وسيتم الانتهاء منها بالكامل نهاية شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن محطة معالجة صرف صحي شبلنجة بطاقة 20 ألف متر3/ يوم، بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيه، وتخدم قرى «شبلنجة - كفر أبوزهرة - نقباس - منية السباع- كفر الشموت» وجاري تسليم شبكات الانحدار للقرى

كما ناشد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، المواطنين بحسن التعامل مع خطوط مياه الشرب الجديدة وعدم التعدي عليها ما يتسبب في حدوث مشاكل جسيمة بمياه الشرب.