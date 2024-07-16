محافظ الفيوم يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات الأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لبحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجاً، للتخفيف عنهن بعد دراسة المديونية الخاصة بهن، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم وعدد من الجمعيات الأهلية، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفئات الأكثر احتياجاً خاصة السيدات المعيلات.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور، الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، وشيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة بالفيوم، وأحمد حسن مدير إدارة الرعاية بمديرية القوى العاملة، والمحاسب أحمد فهيم نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.