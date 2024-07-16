اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجمع خدمات المواطنين بقلهانة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 02:46 م
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجمع خدمات المواطنين بقلهانة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، خلال جولة مفاجئة، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجمع خدمات المواطنين بقرية قلهانة، التابعة لمركز إطسا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام العمل، وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين.

خلال التفقد، ناقش محافظ الفيوم، موظفي المركز التكنولوجي، والمواطنين المترددين عليه لإنهاء إجراءاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في آداء المهام على الوجه الأمثل وتسريع وتيرة العمل.

واستمع المحافظ، لشرح حول الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي، ودورة العمل به، وأعداد المترددين عليه بشكل يومي، مشدداً على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لجميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم.







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