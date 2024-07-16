محافظ الدقهلية يصادر عدد من بطاقات التموين لتواجدهم مع شخص واحد

الدقهليه شريف الديب

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، جولاته بالمناطق الشعبية والقرى التابعة لمركز ومدينة المنصورة، حيث تفقد المخابز والأسواق وتابع مستوى النظافة والخدمات المقدمة والتقي بالمواطنين، جاء ذلك بحضور مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، ومدير إدارة الدعم الفني بالمحافظة.

وشملت جولة "المحافظ" منطقة سندوب التابعة لمدينة المنصورة تفقد بها عدد من المخابز والأسواق، وقرية شاوه وقرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة، وتفقد بهما عدد من المخابز ومستوي النظافة ورخصة بناء لأحد المنازل بقرية شاوه، والتقي بعدد من المواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة حلها.

وأمر اللواء مرزوق بمصادرة عدد من بطاقات التموين لتواجدهم مع شخص واحد وإحالتهم إلي مباحث التموين لفحصهم للتأكد من وجود صلة قرابة من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب المخبز وتجاه المواطن في حالة ثبوت مخالفة، وأن الغرض من تجميعهم معه هو الإتجار في الخبز، مشيراً إلي أن هذا يؤدي إلي ضياع حقوق المواطن البسيط وعدم وصول الدعم إلي مستحقيه.

وشدد المحافظ علي عدم صرف خبز لأكثر من بطاقتين يحملهم شخص واحد يكون بينهم صلة قرابة، حتي لا نفتح الباب أمام الإتجار بقوت المواطن البسيط وضياع حقه في رغيف خبز المدعوم من الدولة.

كما شدد اللواء مرزوق علي الإعلان عن الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بالأسواق ومراقبتها للقضاء علي غلاء الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية من خلال التنسيق والتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين.

ووجه "المحافظ" لرئيس حي غرب المنصورة بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة سندوب ورفع الأتربة، كما وجه لرئيس مركز المنصورة، ووكيل وزارة الري بالدقهليه، برفع نواتج التطهير بطريق شاوه كوم الدربي علي جانبي الترعة لمنع تحويلها إلي مقالب للقمامة والمخلفات الصلبة.

وقال اللواء "مرزوق": "لن أترك منطقة شعبية ولا قرية إلا وسأذهب إليها للتأكد من تقديم الخدمات للمواطن البسيط"، مؤكداً أنه لن يترك مشكلة لأي منطقة أو قرية إلا وسيقتحمها من أجل حلها لرفع المعاناة عن المواطنين.